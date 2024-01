Trilogy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war die Aktie von Trilogy besonders in den sozialen Medien präsent. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings hat sich der Meinungsmarkt in letzter Zeit vor allem mit den negativen Themen rund um Trilogy befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Trilogy als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Trilogy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,29, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Trilogy aktuell bei 0,2 CAD verläuft. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,08 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -60 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,05 CAD, was einer Differenz von +60 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Trilogy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 3,21 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -22,59 Prozent im Branchenvergleich für Trilogy entspricht. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Trilogy 2,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.