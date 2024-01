Trillium Gold Mines-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Renegade Gold war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit gelegentlichen positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies spiegelt sich in einer aktuellen "Gut"-Einschätzung wider, basierend auf dem Anleger-Sentiment. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass die Renegade Gold-Aktie auf der Basis des 200-Tage-Durchschnitts eine schlechte Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts hingegen erhält die Aktie eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Renegade Gold-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung durch die Analysten führt.

