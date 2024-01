Trillium Gold Mines Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Renegade Gold. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 16,67 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Renegade Gold derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Renegade Gold weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Renegade Gold daher als "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Renegade Gold haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionen eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Renegade Gold beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Renegade Gold daher als "Neutral".

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Renegade Gold wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung zugesprochen. Renegade Gold erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.