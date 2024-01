Trillium Gold Mines Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Dividendenrendite, ein wichtiges Maß für Investoren, beträgt für Renegade Gold aktuell 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten hinsichtlich der Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Renegade Gold-Aktie ein Durchschnitt von 0,78 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,41 CAD, was einen Unterschied von -47,44 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,42 CAD, was einem ähnlichen Niveau entspricht (-2,38 Prozent), wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Renegade Gold. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Renegade Gold als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 von 70 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 von 43,75 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.