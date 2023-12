Trillion Energy International Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der aktuelle Kurs der Trillion Energy-Aktie liegt bei 0,64 CAD und ist damit 61,9 Prozent vom GD200 (1,68 CAD) entfernt. Dieses "Schlecht"-Signal wird durch den GD50 (mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen) bestätigt, der einen Kurs von 1,18 CAD aufweist. Der Abstand zum GD50 beträgt -45,76 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Trillion Energy als "Schlecht" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Trillion Energy eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was positiv zu bewerten ist. Die Stimmungsänderung hat sich zum Positiven verändert, was ebenfalls eine positive Einschätzung bedeutet. Insgesamt kann Trillion Energy daher als "Gut"-Wert betrachtet werden.

Trillion Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 63,25 Prozentpunkte (0 % gegenüber 63,25 %). Diese große Differenz führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt einen neutralen Titel für die Trillion Energy-Aktie an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 60,87, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet. Der RSI25-Wert von 75 führt jedoch zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt wird die Trillion Energy-Aktie daher auf Grundlage des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.