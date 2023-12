Trillion Energy International Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Bei Trillion Energy steht die Dividende derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (74,91 %) zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Dies bedeutet eine Differenz von 74,91 Prozentpunkten und führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trillion Energy-Aktie zeigt einen Wert von 83 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (60,98), dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Trillion Energy basierend auf der RSI-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Trillion Energy haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anzahl der Beiträge führt. Insgesamt erhält Trillion Energy für dieses Kriterium daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Gespräche überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Trillion Energy.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Trillion Energy International-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Trillion Energy International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Trillion Energy International-Analyse.

Trillion Energy International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...