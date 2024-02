Trillion Energy International Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Trillion Energy wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,05 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,16 CAD liegt, was einer Abweichung von -84,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,23 CAD zeigt eine Abweichung von -30,43 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass die Trillion Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet wird. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 8,29 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Diskussion war an einem Tag positiv geprägt, während an zehn Tagen negative Themen überwogen. Es wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Trillion Energy diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Trillion Energy-Aktie aktuell als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Trillion Energy.