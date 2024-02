Triis Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die Aktie von Triis in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Triis-Aktie bei 391,65 JPY liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 362 JPY (-7,57 Prozent Abweichung) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 337,12 JPY, was über dem letzten Schlusskurs (+7,38 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Triis-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend ergibt die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating für Triis.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung zeigen sich insgesamt neutral gegenüber Triis, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird Triis daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf der Analyse des Sentiments, der technischen Indikatoren und des Anlegerverhaltens.