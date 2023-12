Trigiant Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Trigiant beträgt derzeit 3,02 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 25 Punkten. Daher erhält Trigiant in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Trigiant in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Trigiant derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Mittelwert von 1,39 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Trigiant-Aktie am letzten Handelstag um 23,81 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs um 8,57 Prozent darunter, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Trigiant in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend weist Trigiant in den Bereichen KGV, RSI und technische Analyse gemischte Bewertungen auf, während die Dividendenrendite als weniger günstig bewertet wird.