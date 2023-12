Trigiant Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Trigiant in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Trigiant liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Trigiant in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,22 Prozent, was eine Underperformance von -18,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -8,67 Prozent unter dem Durchschnitt um 23,55 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Trigiant ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trigiant liegt bei 3 im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 53,82 in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dies deutet darauf hin, dass Trigiant aus Sicht fundamentaler Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.