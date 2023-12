Trigiant Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei Trigiant wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht, um ein langfristiges Bild über die Stimmungslage zu erhalten. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Trigiant die Note "Neutral" gegeben.

Hinsichtlich der Dividende liegt Trigiant mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (5,47 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Trigiant in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,22 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -14,16 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,06 Prozent im Branchenvergleich für Trigiant. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,18 Prozent hatte, lag Trigiant 22,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.