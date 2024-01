Trigiant Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Trigiant-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,41 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,32 HKD weicht somit um -21,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,33 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-3,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trigiant-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Trigiant-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Trigiant-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert von 100 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 50 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Trigiant bei 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 1,39 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Trigiant in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.