Trigiant Aktie: Alles kein Problem!

Die Hongkonger Firma Trigiant hat in Bezug auf die gezahlte Dividende und den aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 0 % aufzuweisen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen bei Trigiant keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,32 HKD der Trigiant-Aktie um 21,95 % unter dem GD200 (0,41 HKD) liegt. Das wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,32 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Trigiant-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Trigiant-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,95 % erzielt, was 7,82 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -13,14 %, und Trigiant liegt aktuell 4,81 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.