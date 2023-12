Trigano Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Cushman & Wakefield":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Trigano war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab überwiegend positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An zwei Tagen war die Stimmung der Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Trigano daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trigano-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Trigano-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 129,08 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 146,8 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 135,67 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trigano-Aktie somit bei der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Trigano-Aktie. Der RSI7 liegt bei 6,02, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 37,76 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

