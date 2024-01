Trigano Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz zu Trigano festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Auch das Anleger-Sentiment wird als "Schlecht" eingestuft, da in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden und positive Diskussionen kaum stattfanden.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trigano-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 129,78 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 146,6 EUR, was einem Abstand von +12,96 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 136,85 EUR, was einem "Gut"-Signal entspricht.

Zusammenfassend erhält Trigano in Bezug auf die Stimmungslage, das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse insgesamt eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.