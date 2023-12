Trigano Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Trigano-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 128,48 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 142,1 EUR lag und somit einen Abstand von +10,6 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 134,55 EUR, was einer Differenz von +5,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trigano-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (39,1) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung somit zu einem "Neutral"-Rating für Trigano.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Trigano, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem gesamten Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Trigano überwiegend positiv ist. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Trigano somit aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.