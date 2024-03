Trigano Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung und das Kommunikationsaufkommen in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Trigano festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +8,54 Prozent zum aktuellen Kurs von 147 EUR aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Trigano damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Trigano zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 57,58 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Trigano damit für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt weder positiv noch negativ über Trigano diskutiert. Allerdings waren die Diskussionen in den letzten Tagen besonders von negativen Themen rund um Trigano geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für Trigano basierend auf der Analyse der Stimmung und des technischen Indikators.