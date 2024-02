Trigano Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der Trigano-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 133,5 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 145,7 EUR lag, was einem Abstand von +9,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 143,48 EUR, was einer Differenz von +1,55 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Trigano-Aktie liegt bei 61,9 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,85 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen zu Trigano in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen Ausschläge und die Themen rund um das Unternehmen werden überwiegend neutral diskutiert. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen feststellbar waren und keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Insgesamt wird die Trigano-Aktie daher aufgrund der technischen Analyse und der Internet-Kommunikation mit einem "Neutral" bewertet.