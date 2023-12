Trifast Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie von Trifast wird in der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,36 liegt, was 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,78. Insgesamt bewerten 18 Analysten die Aktie als "Gut", während keiner eine neutrale oder negative Einschätzung abgegeben hat. Allerdings liegt das erwartete Kursziel bei 0 GBP, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Aus technischer Sicht wird die Trifast-Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie 17,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und langfristig 14,54 Prozent über dem GD200 liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Trifast mit 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.