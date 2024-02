Trifast Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Trifast-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse mit einem Kurs von 78 GBP bewertet, was einer Entfernung von -1,3 Prozent vom GD200 (79,03 GBP) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 81,72 GBP, was einem Abstand von -4,55 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Trifast-Aktie als "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Trifast derzeit 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Maschinenbranche. Daher wird die Dividendenpolitik von Trifast von Analysten als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Trifast in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Trifast wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Trifast 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Trifast vor. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 GBP, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".