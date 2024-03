Trifast Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der britische Hersteller für Befestigungslösungen, Trifast, wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten bewertet. Die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers fiel dabei neutral aus, mit einer guten Bewertung im kürzeren Zeitraum. In Bezug auf den Aktienkurs konnte Trifast eine Rendite von 14,75 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Industrie einen deutlichen Überdurchschnitt von 13,61 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite mit 15,28 Prozent über dem Durchschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein weniger positives Bild: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trifast-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 79,21 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 74,2 GBP liegt, was einer Differenz von -6,32 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (78,82 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,86 Prozent), was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Trifast-Aktie einen Wert von 61,54 für RSI7 und 46,9 für RSI25, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Trifast auf Basis der verschiedenen Analysen.