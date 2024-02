Trident Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Trident Royalties zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 40,66 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 34,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,15 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 35,36 GBP, was einem Abstand von -2,43 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trident Royalties beträgt 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Trident Royalties in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.