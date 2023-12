Tricon Capital-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tricon Residential diskutiert. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Auch langfristig betrachtet wird die Einschätzung von Analysten als "Gut" angesehen, wobei das Kursziel bei 11,92 CAD liegt. Dies würde eine leichte negative Performance bedeuten, da die Aktie derzeit bei 12,06 CAD notiert. Die Internet-Kommunikation zeigt hingegen eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Tricon Residential in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch deutet eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Tricon Residential eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt keine überkauften oder überverkauften Situationen an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in den verschiedenen Kategorien hauptsächlich "Neutral"- und "Gut"-Bewertungen.

