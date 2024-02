Tricon Capital Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tricon Residential wird als "Gut" bewertet, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der RSI7 bei 34,48 Punkten und der RSI25 bei 21,26 Punkten liegt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin, da es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen durchschnittlich war.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Tricon Residential mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,38 CAD, was einer potenziellen Kursabnahme von -23,71 Prozent entspricht. Da aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, wird die Aktie insgesamt neutral empfohlen.