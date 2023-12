Tricon Capital Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen führten die Anleger vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Tricon Residential. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tricon Residential liegt derzeit bei 28,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dem entsprechend erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 28,03 eine Überverkaufssituation, wodurch die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus. Es wurden 2 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Auch das Kursziel der Analysten für Tricon Residential liegt im Durchschnitt bei 11,92 CAD, was nahezu einer neutralen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Die Gesamteinschätzung der Analysten fällt somit ebenfalls positiv aus.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Tricon Residential mit einem Kurs von 11,94 CAD derzeit +16,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zu den zurückliegenden 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz von +9,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt positiv bewertet.