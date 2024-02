Tricon Capital Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Tricon Residential: Analyse zeigt überwiegend positive Bewertungen

Analystenbewertung: Tricon Residential wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet. Im Durchschnitt liegt das Kursziel für die Aktie bei 11,38 CAD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,91 CAD könnte die Aktie um -23,71 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Sentiment und Buzz: In Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen über Tricon Residential. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Tricon Residential beläuft sich auf 11,48 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,91 CAD hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +29,88 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 13,08 CAD einen positiven Abstand von +13,99 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.