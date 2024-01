Tricon Capital Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Analysten haben die Tricon Residential in den letzten 12 Monaten bewertet und geben dem Unternehmen insgesamt ein "Gut". Von insgesamt 3 Bewertungen sind 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,92 CAD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -1,19 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tricon Residential liegt bei 44,95, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Tricon Residential in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild von Tricon Residential. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment und Buzz als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tricon Residential-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,94 CAD liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs derzeit über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die gleitenden Durchschnittswerte der letzten 50 Handelstage bestätigen ebenfalls eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Tricon Residential-Aktie in der technischen Analyse als positiv bewertet.