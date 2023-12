Tricon Capital Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Tricon Residential liegt der RSI bei 36,7, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 32,89 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer guten Bewertung führt. Für Tricon Residential liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 11,92 CAD, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

In den letzten zwei Wochen wurde Tricon Residential von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tricon Residential bei 10,91 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 12,12 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung basierend auf dem RSI, den Analystenmeinungen, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse für Tricon Residential.