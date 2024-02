Trican Well Service Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die kanadische Firma Trican Well Service hat ihre Dividendenpolitik überprüft und erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 3, was einer negativen Differenz von -4,4 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass Trican Well Service im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche eine unterdurchschnittliche Dividendenpolitik hat.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trican Well Service einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 50,08) eine deutliche Unterbewertung darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trican Well Service bei 4,11 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,24 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +3,16 Prozent liegt und der GD50 bei +2,42 Prozent.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor weist Trican Well Service eine Rendite von 27,98 Prozent auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,41 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

