Trican Well Service Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Trican Well Service weist derzeit ein KGV von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 49 haben. Somit gilt Trican Well Service aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Trican Well Service derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 4,14 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie (4,04 CAD) um -2,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,15 CAD, was einer Abweichung von -2,65 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Trican Well Service in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,66 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -2,63 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,3 Prozent im Branchenvergleich für Trican Well Service. Die Performance im "Energie"-Sektor lag bei -2,63 Prozent, wobei Trican Well Service um 42,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Trican Well Service ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Trican Well Service zeigt, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 43,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" für diese Kategorie.