Trican Well Service Aktie: Ruhig bleiben!

Trican Well Service: Experten bewerten die Aktie als „Gut“

Der kanadische Ölfeldausrüster Trican Well Service bietet seinen Anlegern eine Dividendenrendite von 3,88 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,24 % in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen Branche ist dies jedoch niedriger. Die Differenz beträgt 4,36 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Trican Well Service eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,18 CAD, während der aktuelle Kurs bei 4,16 CAD liegt, was einer Abweichung von -0,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,17 CAD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Langfristig schätzen Analysten die Aktie von Trican Well Service als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Im zurückliegenden Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen institutionellen Bewertung als "Neutral"-Titel führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,3 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 27,4 % entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 58,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.