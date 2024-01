Tribune Resources Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Tribune-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,28 AUD verzeichnet, was einer Abweichung von -10,37 Prozent beim letzten Schlusskurs von 2,94 AUD entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,91 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die Tribune-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt die Untersuchung der Stimmung und des Buzzfaktors eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Tribune-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne signifikante positive oder negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tribune-Aktie liegt bei 3,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Tribune-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem langfristigen Stimmungsbild, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.