Tribune Resources Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Tribune festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Tribune daher ein neutrales Rating.

Aus technischer Sicht ist Tribune mit einem Kurs von 2,67 AUD derzeit um 11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,58 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Tribune von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 71,88 eine Grundlage für die Bewertung als "schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 64,05, was zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "schlecht" basierend auf dem Gesamtbild.