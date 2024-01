Tribune Resources Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies bedeutet, dass überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrückgänge und überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Tribune ziehen wir den RSI sowohl auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Tribune liegt aktuell bei 47,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,3 und zeigt auch hier, dass Tribune weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Tribune-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tribune-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 3,26 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,96 AUD (-9,2 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2,88 AUD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,78 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Tribune für die charttechnische Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Tribune in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tribune daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tribune diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.