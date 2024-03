Tribune Resources Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tribune liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Tribune in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tribune zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Tribune. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tribune derzeit bei 3,11 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,61 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,08 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3,08 AUD, was eine Distanz von +17,21 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Tribune insgesamt die Gesamtnote "Gut".