Tribune Resources Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, und zwar für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI der Tribune liegt bei 71,88, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 64,05, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tribune derzeit bei 2,67 AUD, was einem Abstand von -11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Kurzfristig wird dies als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei -19,58 Prozent, was auch zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führte zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz und das Stimmungsbild der Tribune in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt sich also ein negativer Eindruck für die Tribune, sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien. Die Bewertungen reichen von "Schlecht" bis "Neutral", was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit keine positiven Signale aufweist.