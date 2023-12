Triboron International AB, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Triboron betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass Triboron momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Triboron war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt für Triboron beträgt derzeit 0,54 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,479 SEK liegt, was einer Abweichung von -11,3 Prozent entspricht. Daher erhält Triboron eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,45 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+6,44 Prozent) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Triboron auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit "Neutral" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Triboron.