Triboron International AB Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Triboron-Aktie wird momentan aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,49 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,347 SEK liegt, was eine Abweichung von -29,18 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,39 SEK unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -11,03 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Triboron-Aktie neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde im letzten Monat nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Triboron-Aktie aktuell einen Wert von 58,26, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Obwohl hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Triboron, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".