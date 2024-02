Triboron International AB Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Triboron wird derzeit von Analysten als "neutral" eingestuft. Diese Einschätzung basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Laut einer Analyse ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Darüber hinaus zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien zum Ausdruck kommt, spiegelt ebenfalls eine "neutrale" Einschätzung wider. In den letzten Wochen überwogen negative Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden.

Aus charttechnischer Sicht wird die Triboron-Aktie als "schlecht" bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der derzeit einen Wert von 58,26 aufweist. Dies wird als "neutral" eingestuft, da weder überkauft noch -verkauft gilt. Auf Basis des RSI25 für 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine "neutrale" Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Bewertung für die Triboron-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.