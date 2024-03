Triboron International AB Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Triboron-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 63,64 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25 signalisiert mit einem Wert von 55, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Triboron-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Stimmung hin, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Veränderungen und bestätigen somit die neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Triboron-Aktie von 0,315 SEK im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (-34,38 Prozent Abweichung) und der letzten 50 Handelstage (-14,86 Prozent Abweichung) eine schlechte charttechnische Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten Wochen neutral über Triboron diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Triboron-Aktie somit eine neutrale Bewertung sowohl basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse als auch dem Anleger-Sentiment.