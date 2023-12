Tribe Property Technologies Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tribe Property ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden zahlreiche Äußerungen und Meinungen ausgewertet, die einen positiven Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich insbesondere auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Tribe Property-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil und wird als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tribe Property-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage weist eine Abweichung auf. Somit erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Tribe Property-Aktie, mit einer überwiegend positiven Anleger-Stimmung, aber negativen Ratings in Bezug auf den RSI und die technische Analyse.