Tribe Property Technologies Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Tribe Property diskutiert. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Tribe Property. Aufgrund dieser Tatsachen ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Tribe Property hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, gemessen an der Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tribe Property, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tribe Property verläuft aktuell bei 0,86 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,495 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -42,44 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,62 CAD, was einer Differenz von -20,16 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Tribe Property-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Tribe Property liegt bei 96,3, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,37, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".