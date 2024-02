Tribal Aktie: Das war ja klar …

Die Tribal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -14,34 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 41,95 GBP. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 49,29 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Tribal-Aktie bei -16,35 Prozent, was 13,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 0,58 Prozent, wobei Tribal aktuell 16,93 Prozent darunter liegt. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes zu Tribal verzeichnet, weshalb die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikanten Veränderungen, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tribal-Aktie beträgt 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Tribal-Aktie.