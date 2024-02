Tribal Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Tribal geben Aufschluss über die Stimmungen und Einschätzungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Neutralere Themen wurden ebenfalls angesprochen, was zu der Bewertung "Neutral" des Unternehmens führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI für Tribal in den letzten 7 Tagen liegt bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Tribal überkauft ist, wodurch die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

Mit einer Dividende von 1,49 % liegt Tribal im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger. Die Differenz von 1,19 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Tribal eine Rendite von -16,35 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 0,44 Prozent, während Tribal bei -16,78 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.