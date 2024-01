Tribal Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Tribal-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 67,35 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 43, was bedeutet, dass die Börse 43,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Tribal zahlt. Dieser Wert liegt 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 und führt daher zu einer Unterbewertung der Aktie, die auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tribal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 48,54 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 48,1 GBP liegt somit auf ähnlichem Niveau (-0,91 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (59,08 GBP) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,58 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tribal-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.