Tribal Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Tribal-Sentiment und Buzz können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tribal derzeit 1, was zu einer negativen Differenz von -1,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Tribal eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Tribal mit einer Rendite von -16,35 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite von Tribal mit 14,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Tribal auf sozialen Plattformen neutral waren und dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Tribal hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.