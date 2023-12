Tribal Aktie: Pleite oder Chance?

Die Dividende von Tribal weist aktuell eine Rendite von 1,25 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine Rendite von 2,6 Prozent hat, ergibt sich eine Differenz von -1,35 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Tribal über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dabei weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch in diesem Punkt eine Einschätzung als "Schlecht" für Tribal.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tribal ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tribal 43 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 56. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.