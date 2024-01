Tribal Aktie: Gut oder schlecht?

Derzeit wird die Tribal-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 43 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 43,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Tribal zahlt, was 25 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. In der Kategorie "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt der durchschnittliche KGV-Wert momentan 58, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Um zu beurteilen, ob die Tribal-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 67,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,16 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Tribal aktuell ein Verhältnis von 1 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von Tribal eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Tribal-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,3 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, da Tribal deutlich über der durchschnittlichen Rendite in der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt.

Insgesamt erhält die Tribal-Aktie auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung, wird jedoch aufgrund des RSI und der Dividendenpolitik als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft. Trotzdem zeigt die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr eine positive Performance.