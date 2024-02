Tribal Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tribal-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine überkaufte Position, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Tribal-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tribal in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tribal auf 48,95 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 42 GBP hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,2 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 50,16 GBP, was einer Distanz von -16,27 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tribal derzeit bei 35,76, was 39 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche von 58. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.