Tribal Aktie: Augen auf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Tribal wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell zeigt der RSI7 einen Wert von 79,72 Punkten, was darauf hinweist, dass Tribal überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Tribal weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und beträgt für Tribal 1,25 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Tribal eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Tribal weist ein KGV von 54,13 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 57,63. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Tribal wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

